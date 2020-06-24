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المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها

Time منذ 16 دقيقة
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المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها

الرياض (صدى):
تتناول المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين مبادرة تمكين المرأة كونها إحدى الأولويات القصوى للمجموعة، حيث سيتم مناقشة موضوعات توظيف المرأة، وتحقيق الشمول المالي لها، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الحقيقية.

وتعمل المملكة مع جميع أعضاء مجموعة العشرين في إيجاد أرضية مشتركة تُبنى على الإنجازات التي تمت خلال الرئاسات السابقة، إذ وضعت مجموعة العشرين على مدى السنوات الماضية، "تمكين المرأة" إحدى الموضوعات الرئيسة التي تطرح للمناقشة، بهدف معالجة القضايا المرتبطة على المستوى العالمي، وسيكون شعار المجموعة في هذا العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع".

وستركز الرئاسة في دورتها الحالية على ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الشعوب - وبخاصة النساء والشباب - من العيش الكريم والعمل والازدهار، والحفاظ على الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية وسن سياسات اقتصادية مستدامة، وكذلك تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتحقيق أقصى استفادة من الابتكار والتقدم التقني.

وستطرح رئاسة المملكة لمجموعة العشرين من خلال أكثر من 100 اجتماع، عددًا من المحاور على المستوى العالمي في إطار جائحة كوفيد-19، منها؛ الشمول المالي، والصحة، والسياحة الشمولية، والطاقة، والتعليم، وإدارة الماء والغذاء، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتقنية المالية، والأمن السيبراني وغيرها من المحاور ذات الاهتمام المشترك.

وسُيعقد تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، اجتماع مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة (EMPOWER)، بهدف دعم التوظيف والنهوض بالمرأة في قيادة القطاع الخاص، وتمكينها وضمان قدرتها على صناعة القرار على جميع المستويات لتحقيق النمو المستدام والشامل.

وأنشئت هذه المبادرة بتوجيه من قادة مجموعة العشرين في قمة أوساكا 2019 في اليابان واستهلت أولى اجتماعاتها تحت رئاسة المملكة العربية السعودية في 9 أبريل 2020 من خلال اجتماع افتراضي عبر الإنترنت نظراً للأوضاع الناتجة عن جائحة كوفيد-19، حيث تعمل هذه المبادرة خلال عام رئاسة المملكة للمجموعة على تقديم تقرير معلوماتي لتحديد الوضع الحالي للمرأة في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وكذلك عمل تقرير عن الممارسات الجيدة في تقدم المرأة الوظيفي إلى المستويات العليا في القطاع الخاص، بهدف تزويد أعضاء مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة برؤية أفضل لرسم الطريق للمضي قدماً وأيضاً تقديم التوصيات المقترحة من القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن امرأتين سعوديتين تشاركان في رئاسة مبادرة تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة (EMPOWER)، وتعملان على دعم تمكين المرأة من خلال أدوارهما القيادية وهما الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وممثلة القطاع الخاص، والرئيس السعودي لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة رانيا نشار، والمسؤولة عن تمكين المرأة، وممثلة القطاع الحكومي، والرئيس السعودي المشارك لتحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة الدكتورة هالة التويجري.

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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