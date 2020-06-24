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بالفيديو.. سلاح الجو السعودي قوة جبارة الأول في الشرق الأوسط والـ 12 عالميا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. سلاح الجو السعودي قوة جبارة الأول في الشرق الأوسط والـ 12 عالميا

الرياض (صدى):
يحتل سلاح الجو السعودي المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ 12 عالمياً بين القوى الجوية الأفضل في العالم.

وتمتلك منظومة الدفاع الجوي السعودي 849طائرة منها 244مقاتلة ، و325طائرة هجومية ، إذ يعد سلاح الجو السعودي الـ9 عالمياً في القوى الهجومية ، وفقاً لـ " الإخبارية" .

كما يمتلك 198 طائرة من طراز SA / S / F-15C ، الأولي شرق أوسطياً .

ويمتاز سلاح الجو السعودي كذلك بـ" الباتريوت " "دقة التدمير " ، وهو منظومة دفاع متطورة لمواجهة الأهداف المعادية ، ويعترض الصواريخ الباليستية في مرحلة الهبوط ، ومضاد للطائراتوالصواريخ الباليستية ، وهي توضع على مسافة 20 كم على المنطقة المطلوب حمايتها .

كما تتمكن مركبة الردار من رصد 50 هدف في وقت واحد ، بينما تستقبل غرفة التحكم الإشارات وتقيم الخطر .

أما الصواريخ فتحلق على ارتفاع 24 كم ، وتفوق سرعتها سرعة الصوت " 6 آلاف كم / الساعة ، ويصل مدى الصاروخ إلى 70 كم .

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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