نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مشروع لحماية شجرة «الخزم» النادرة بجبال السروات بالطائف

Time منذ ساعة
Views 1495
مشروع لحماية شجرة «الخزم» النادرة بجبال السروات بالطائف

الطائف (صدى):
كشفت وزارة البيئة والمياه بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع يهدف لحماية شجرة نادرة تنبت في جبال السروات، وتعرف باسم شجرة "الخزم" أو بـ"الأخوين" أو "دَم الأخوين"، وذلك لقيمتها الجمالية والطبية ولتاريخها الضارب في القدم.

وتكثر الشجرة النادرة، بقرى العيلة بجنوب المحافظة، فيما سيعمل المختصون التابعون للمكتب على إكثارها وإنباتها في مشاتل الوزارة للمحافظة عليها، كونها مهددة بالانقراض، فيما وُضعت لوحات تعريفية بالشجرة في أماكن وجودها.

وناشد مدير مكتب الوزارة بالطائف، المهندس هاني القاضي، المزارعين وأهالي المحافظة بضرورة الحرص على زراعة وإنبات هذه الشجرة النادرة والمحافظة عليها، لافتًا إلى استعداد المكتب للوقوف معهم لتذليل الصعوبات وزيادة الرقعة الزراعية بالمنطقة والاستفادة من الدعم المقدم للمزارعين ومربي المواشي من الوزارة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

أخر الأخبار

كوريا الشمالية توقف خطط التحرك ضد كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية توقف خطط التحرك ضد كوريا الجنوبية
Time منذ 23 ثانية Views 1030
"آل الشيخ" يوجه بالحديث حول ترتيبات الحج هذا العام في خطبة الجمعة
"آل الشيخ" يوجه بالحديث حول ترتيبات الحج هذا العام في خطبة الجمعة
Time منذ دقيقة Views 1028
ضبط 4 مخالفات في عدد من المناطق المحمية
ضبط 4 مخالفات في عدد من المناطق المحمية
Time منذ دقيقة Views 1028
أردوغان يطالب قطر بمضاعفة الأموال لدعمه في ليبيا بعد تهديدات قوية من السيسي
أردوغان يطالب قطر بمضاعفة الأموال لدعمه في ليبيا بعد تهديدات قوية من السيسي
Time منذ 8 دقائق Views 1160
إنهاء قضيتي موسلين وساديو يحيى ضد الفيحاء
إنهاء قضيتي موسلين وساديو يحيى ضد الفيحاء
Time منذ 9 دقائق Views 1164
"التعليم" تعلن موعد تسجيل الأطفال في الروضات بجميع المناطق
"التعليم" تعلن موعد تسجيل الأطفال في الروضات بجميع المناطق
Time منذ 12 دقيقة Views 1215
بالفيديو.. المطلق لشاب مُعاق: بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة
بالفيديو.. المطلق لشاب مُعاق: بر الوالدين أفضل من صلاة الجماعة
Time منذ 13 دقيقة Views 1218
المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها
المملكة خلال رئاستها لمجموعة الـ20 تتناول مبادرة تمكين المرأة وتعزيز تقدمها
Time منذ 16 دقيقة Views 1222
مايا خليفة تجري عملية تجميل في أنفها (صورة)
مايا خليفة تجري عملية تجميل في أنفها (صورة)
Time منذ 21 دقيقة Views 127
غرفة المدينة تطرح 10 فرص عمل للرجال بجدة
غرفة المدينة تطرح 10 فرص عمل للرجال بجدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1277