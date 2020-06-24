الأهلي يجدد عقد سلمان المؤشر بنفس مميزات العقد السابق

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير بأن إدارة النادي الأهلي توصلت لإتفاق مع سلمان المؤشر لاعب الفريق، على تمديد عقده نهاية الموسم الجاري والذي سينتهي بعد أيام، حيث أن العقد الذي تم تمديده يحمل مميزات العقد السابق ذاتها.
وقالت التقارير بأن اتفاق الطرفين على هذا الأمر تم بهذه الصيغة حتى يتمكن اللاعب من المشاركة فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري، الذي أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استئنافه بعد موافقة وزارة الرياضة على عودة النشاط الرياضي.
وشارك سلمان المؤشر مع النادي الأهلي السعودي هذا الموسم في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين لزملائه.