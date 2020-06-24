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إعفاء نائب أمين المدينة المنورة من منصبه يشعل الجدل و «الشؤون البلدية» تتدخل

Time منذ ساعتين
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إعفاء نائب أمين المدينة المنورة من منصبه يشعل الجدل و «الشؤون البلدية» تتدخل

المدينة المنورة (صدى):
أثارت واقعة اعفاء نائب أمين منطقة المدينة المنورة خلاف قانوني في الأمانة ما أجبر وزارة الشؤون البلدية والقروية على التحقيق في الواقعة .

فبينما أصدر أمين الأمانة قرار بإعفاء نائب الأمين والذي يشغل مدير إدارة الموارد البشرية بالأمانة من منصبه ، رفض الأخير تنفيذ القرار .

واعتبر نائب الأمين أنه لا يحق للأمانة إصدار قرار إعفائه من منصبه بإعتباره مكلف من الوزارة وأنها الجهة المخولة بإعفائه بناءً على ذلك .

من جهتها ، فتحت الوزارة تحقيق موسع للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة وعليه يتم البت فيها .

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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