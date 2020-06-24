إعفاء نائب أمين المدينة المنورة من منصبه يشعل الجدل و «الشؤون البلدية» تتدخل

المدينة المنورة (صدى):
أثارت واقعة اعفاء نائب أمين منطقة المدينة المنورة خلاف قانوني في الأمانة ما أجبر وزارة الشؤون البلدية والقروية على التحقيق في الواقعة .
فبينما أصدر أمين الأمانة قرار بإعفاء نائب الأمين والذي يشغل مدير إدارة الموارد البشرية بالأمانة من منصبه ، رفض الأخير تنفيذ القرار .
واعتبر نائب الأمين أنه لا يحق للأمانة إصدار قرار إعفائه من منصبه بإعتباره مكلف من الوزارة وأنها الجهة المخولة بإعفائه بناءً على ذلك .
من جهتها ، فتحت الوزارة تحقيق موسع للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة وعليه يتم البت فيها .