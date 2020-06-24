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أسيل عمران تشعل إنستجرام بأحدث إطلالة
منذ ساعة
539
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أحدث التعليقات
دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو
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