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«تويتر» يحجب تغريدة جزئياً لـ «ترامب» ويحذر المتابعين

Time منذ ساعتين
Views 1493
«تويتر» يحجب تغريدة جزئياً لـ «ترامب» ويحذر المتابعين

واشنطن (صدى):
جدد موقع التواصل الإجتماعي خلافه مع الرئيس الأمريكي " ترامب " واضعاً علامة تحذيرية على إحدى تغريداته الأخيرة .

وقال " ترامب " في التغريدة التي اعتبرها " تويتر " تنتهك القواعد : لن تكون هناك أبدًا أي منطقة حكم ذاتي في واشنطن ما دمت رئيسكم.. إذا حاولوا ذلك سيُواجهون قوة جدية .

وأكد " تويتر " ان تلك التغريدة تتعلق بسلوك مسئ ، وقام بحجب التغريدة جزئياً وفرض على المستخدمين الضغط على رابطها لقراءتها .

وكان الخلاف قد اشتعل بين "ترامب "ومواقع التواصل الإجتماعي وخاصة" تويتر " مؤخراً بسبب قيود على بعض تغريداته التي رآها "تويتر " تحرض على العننف ، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه بصدد وضع حد لمواقع التواصل وتقييد سيطرتها على الحياة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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