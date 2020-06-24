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تعليم الرياض ينفذ خطة تدريبية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية

Time منذ ساعتين
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تعليم الرياض ينفذ خطة تدريبية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية

الرياض (صدى):
اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الخطة الزمنية للتوعية بلائحة الوظائف التعليمية لمنسوبي الإدارة .

وأوضح الوهيبي أن خطة التوعية تشمل تعريف وتدريب شاغلي الوظائف التعليمية على اللائحة من خلال التحاقهم ببرنامج تدريبي بواقع 6 ساعات تدريبية، تشمل تعريفهم باللائحة وتدريبهم عليها من خلال أنشطة تفاعلية تشاركية .

وأضاف أن التدريب سيشمل منسوبي ومنسوبات الإدارة وقادة وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس ومعلمي ومعلمات المدارس بواقع مُعَلِّمَيْن ومعلمتين من كل مدرسة، مشيراً إلى أن عملية التدريب ستكون عن بعد من خلال منصة Webex ، مضيفا أن التسجيل للدورات سيكون خلال الفترة من 1 - 7 ذو القعدة الجاري، وذلك من خلال الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض "نظام التدريب"، ثم الدخول للمنصة من خلال الرسالة النصية التي ستصل للمستفيد من إدارة تقنية المعلومات قبل بدء البرنامج بوقت كاف.

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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