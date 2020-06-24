روحاني: مستعدون للتفاوض مع واشنطن بشرط تعويض إيران عن إنسحابها من الإتفاق النووي

طهران (صدى):
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأميركية يجب أن تعوض إيران عن انسحابها من اتفاق 2015 إن هي أرادت التحدث مع طهران.
وأوضح روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء الإيراني أن "البيت الأبيض أعلن مرارا أنه مستعد للتفاوض ويقول إننا نماطل، لكن المشكلة ليست من جانبا. إيران مستعدة للتفاوض، عندما يكون الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض عازمين على العودة عن المسار الخاطئ والعودة إلى الاتفاق النووي، نحن مستعدون للمتفاوض".
وتابع روحاني أنه يجب على واشنطن الإعتذار عن الأضرار والخسائر التي لحقت بنا جراء العقوبات. لكن نحن نعلم أن هذه مجرد مجاملات أميركية لا أساس لها"، مطالبا من الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي بمقاومة الضغوط الأميركية بشأن العمل النووي الإيراني.