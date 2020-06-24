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«سمرقندي»: العمل جارٍ لفتح الحدائق وممرات المشاة والملاعب بمكة

Time منذ ساعتين
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«سمرقندي»: العمل جارٍ لفتح الحدائق وممرات المشاة والملاعب بمكة

مكة المكرمة (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة المهندس رائد سمرقندي، اليوم الأربعاء، أنه يجرى العمل على التجهيزات لاستقبال مرتادي الحدائق وممرات المشاة والساحات والألعاب بمكة المكرّمة.

وصرح "سمرقندي" : " نفيدكم بأن العمل جارٍ والاستعداد والتجهيز لاستقبال الزوار والمرتادين؛ وسيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحدائق والمتنزهات وممرات المشاة بمكة المكرّمة"؛ لافتًا إلى أن أعمال التجهيزات شملت إعادة فتح الإنارة للحدائق وممرات المشاة والملاعب والساحات، وإزالة لوحات الإغلاق.

وأوضح أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى إعادة فتح الملاعب والساحات، فضلًا عن الأعمال الدورية من نظافة وتجهيز المسطحات والألعاب؛ مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تجهيز مناطق الجلوس وتحديدها على مبدأ التباعد في المتنزهات ذات المساحات الكبيرة، والمتوقع عدد زوارها بكثافة، وإعادة فتح دورات المياه.

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أحدث التعليقات

دوسري
وااااوو شغل واكي
محمد
حقت شغل
abdul
"...وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها ." الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي هي حكومة الوفاق الوطني بطرابلس وهي ايضا الحكومة المعترف بها دوليا. اما طبرق وبنغازي فكلام فارغ ومن أدوات جنرال حرب خليفة حفتر المهزوم العايش مختبئا في دور الجوار، مثله مثل عبد ربّو هادي منصور .
دوسري
على الاثرياء ذوي الدخل العالي وليس على الجميع قرار مدروس من ملحد الى الامام
دوسري
عليكم اللعنه ياقذرين ماحد جايب لنا الامراض الا انتوا اصلا يبيلكم مقاطعه من الدول خلوكم مع امراضكم كل يوم مرض جديد تفوو

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