عقيلة صالح: سنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي رسمياً

طرابلس (صدى):
أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أن ليبيا ستطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي بناءً على مطالب شعبية ورسمية .
وقال" صالح " : سنطلب مساندة الجيش المصري لنظيره الليبي حال اختراق سرت " وفقاً للعربية " .
وتطرق "صالح " إلى اعلان القاهرة ، قائلاً : هناك شبه إجماع بين المجتمع الدولي على مبادرة إعلان القاهرة ولكن قوى استعمارية وليبيون أصحاب مطامع يرفضون المفاوضات .
وأضاف : مجلس النواب الليبي هو السلطة الوحيدة المنتخبة والممثلة للشعب و لا بد من حل الميليشيات المسلحة في طرابلس طوعا أو كرها .
واختتم "صالح " بأنه لا يدعو للحرب قائلاً : كفانا حربا وقتالا وأدعو الجميع إلى حقن الدماء ، إلا إذا اقتضت الضرورة .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن مبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.