شركة محركات الطائرات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، إحدى شركات برنامج التوازن الاقتصادي، والمتخصصة بمجال توفير أعمال صيانة وعمرة المحركات العسكرية للطائرات التابعة للقوات الجوية الملكية، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض؛ بينما المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني إصلاح وصيانة، مفتش معدات، مهندس صيانة (F100)، مهندس صيانة طائرات، مشرف ضمان الجودة.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 يونيو 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــــــا .