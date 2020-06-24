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الغامدي يفضل البقاء بناديه والقرني وفوازإتحاديان حتى 2022

Time منذ 6 دقائق
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الغامدي يفضل البقاء بناديه والقرني وفوازإتحاديان حتى 2022

وكالات (صدى):
كشفت تقارير ، بأن مهاجم فريق الاتحاد عبدالرحمن الغامدي سيدخل "الفترة الحرة" بداية يوليو القادم، ويحق له التوقيع لأي ناد، حيث تسعى أندية مختلفة للحصول على خدماته .

وأوضحت التقارير بأن اللاعب يضع الاولوية لناديه الحالي في حال تقديم عرض مناسب ، كما أن إدارة نادي الإتحاد قالت أنها لن تفرط في أي لاعب يحتاجه العميد.

وتابعت التقارير أن ما يتم تداوله حيال مستقبل اللاعبين فهد المولد، وعبدالرحمن الغامدي، والحارس فواز القرني عن رحيلهم من العميد، مجرد أحاديث ، وتنتهي "عقود اللاعب فهد المولد ينتهي في العام 2022، وعبدالرحمن الغامدي في العام 2021، والحارس فواز القرني ينتهي 2022".

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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