الغامدي يفضل البقاء بناديه والقرني وفوازإتحاديان حتى 2022

وكالات (صدى):
كشفت تقارير ، بأن مهاجم فريق الاتحاد عبدالرحمن الغامدي سيدخل "الفترة الحرة" بداية يوليو القادم، ويحق له التوقيع لأي ناد، حيث تسعى أندية مختلفة للحصول على خدماته .
وأوضحت التقارير بأن اللاعب يضع الاولوية لناديه الحالي في حال تقديم عرض مناسب ، كما أن إدارة نادي الإتحاد قالت أنها لن تفرط في أي لاعب يحتاجه العميد.
وتابعت التقارير أن ما يتم تداوله حيال مستقبل اللاعبين فهد المولد، وعبدالرحمن الغامدي، والحارس فواز القرني عن رحيلهم من العميد، مجرد أحاديث ، وتنتهي "عقود اللاعب فهد المولد ينتهي في العام 2022، وعبدالرحمن الغامدي في العام 2021، والحارس فواز القرني ينتهي 2022".