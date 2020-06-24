نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الهلال يحدد بديل «إدواردو»

Time منذ 12 دقيقة
Views 1190
الهلال يحدد بديل «إدواردو»

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر مقربة من إدارة الهلال اعتزام الإدارة التعاقد مع النجم العاجي " ماكس غراديل " اللاعب في صفوف نادي تولوز الفرنسي حال رحيل البرالزيلي كاروس إدواردو الموسم المقبل .

ومع ذلك فقد أكدت أن الهلال حريص على بقاء إدواردو واللاعبين الأجانب إلا أنه وضع " غراديل " في الحسبان تخوفاً من رحيل النجم البرازيلي لعدم حدوث خلل في صفوف الفريق .

وكان أجانب الهلال قد عادوا للمملكة امس الثلاثاء استعداداً للإنضمام للتدريبات الجماعية بعد اعلان وزارة الرياضة استئناف دوري المحترفين في 4 اغسطس المقبل .

إقرأ أيضاً :

بالصور.. الهلال يعلن عودة لاعبيه الأجانب: "راجعين ياهوى راجعين"

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

أخر الأخبار

الغامدي يفضل البقاء بناديه والقرني وفوازإتحاديان حتى 2022
الغامدي يفضل البقاء بناديه والقرني وفوازإتحاديان حتى 2022
Time منذ 6 دقائق Views 1141
شركة محركات الطائرات توفر وظائف شاغرة
شركة محركات الطائرات توفر وظائف شاغرة
Time منذ 8 دقائق Views 1154
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
Time منذ 10 دقائق Views 1186
الهلال يحدد بديل «إدواردو»
الهلال يحدد بديل «إدواردو»
Time منذ 12 دقيقة Views 1190
10 مليون قرص من عقار «ديكساميثاسون» تنتجهم شركة آسين خلال شهر
10 مليون قرص من عقار «ديكساميثاسون» تنتجهم شركة آسين خلال شهر
Time منذ 12 دقيقة Views 1193
وثيقة نادرة تكشف دعوات الزواج في المملكة عام 1935 م
وثيقة نادرة تكشف دعوات الزواج في المملكة عام 1935 م
Time منذ 15 دقيقة Views 1214
بالصور.. ترشيح زينب العلوان كأجمل فتاة خليجية
بالصور.. ترشيح زينب العلوان كأجمل فتاة خليجية
Time منذ 17 دقيقة Views 140
سعر النفط يرتفع بنسبة 2.89%
سعر النفط يرتفع بنسبة 2.89%
Time منذ 22 دقيقة Views 1267
محمد رمضان ينشر صورته مع زوجته بعد انتقادات لون بشرة ابنه السمراء
محمد رمضان ينشر صورته مع زوجته بعد انتقادات لون بشرة ابنه السمراء
Time منذ 23 دقيقة Views 1117
القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ 24 دقيقة Views 1260