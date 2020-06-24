الهلال يحدد بديل «إدواردو»

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر مقربة من إدارة الهلال اعتزام الإدارة التعاقد مع النجم العاجي " ماكس غراديل " اللاعب في صفوف نادي تولوز الفرنسي حال رحيل البرالزيلي كاروس إدواردو الموسم المقبل .
ومع ذلك فقد أكدت أن الهلال حريص على بقاء إدواردو واللاعبين الأجانب إلا أنه وضع " غراديل " في الحسبان تخوفاً من رحيل النجم البرازيلي لعدم حدوث خلل في صفوف الفريق .
وكان أجانب الهلال قد عادوا للمملكة امس الثلاثاء استعداداً للإنضمام للتدريبات الجماعية بعد اعلان وزارة الرياضة استئناف دوري المحترفين في 4 اغسطس المقبل .
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