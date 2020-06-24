10 مليون قرص من عقار «ديكساميثاسون» تنتجهم شركة آسين خلال شهر

وكالات (صدى):
تطرح شركة آسين لصناعة الأدوية 10 مليون قرص من عقار"ديكساميثاسون" خلال شهر بحسب تصريحات المدير التنفيذي للشركة ستيفن سعد ، حيث أظهرت نتائج العقار إسهامه في نقليل معدلات الوفيات بين حالات الإصابة الشديدة بكوفيد - 19.
وقال سعد "نظرت شركة آسبن إلى الاحتياجات على المدى القصير، ويمكنها توفير 10 ملايين قرص خلال الفترة ما بين الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة.
وسنتطلع لإنتاج المزيد إذا كانت هناك حاجة إلى منتج إضافي"، لكنه لم يشر إلى حجم الإنتاج الحالي.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بتحقيق ما وصفته بـ"إختراق علمي" بعد إعلان باحثون بريطانيون فاعلية العقار في إنقاذ حياة مرضي الوباء.