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أول صور لـ "كيا كرنفال 2021" الجديدة

Time منذ يومين
Views 1776
أول صور لـ "كيا كرنفال 2021" الجديدة

سول (صدى):
أعلنت عملاق السيارات الكورية الجنوبية كيا عن سيارتها الجديدة كيا كرنفال 2021 والتي ستغزو الأسواق قريباً .

وأظهرت الصور الأولى للسيارات مظهرها الأنيق وتصميمها الفريد مع إمكاناتها التقنية الهائلة .

كما تتمتع السيارة بمقاعد متسعة ومريحة وحقيبة كبيرة وشاشة لمسية للمالتيميديا ونظم حماية وأمان حديثة.

أما المحرك فهو رباعي الأسطوانات توربو سعة 2.5 لتر بقوة 277 حصان و421 نيوتن.متر من عزم الدوران ويمكن أن يتوفر بخيار محرك بأربعة أسطوانات توربو سعة 1.6 لتر بمساعدة محرك كهربائي لتصل قدرتها 227إلى حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران.

 

 

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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