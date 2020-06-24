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معلمون يصفون موقف الوزارة من حركة النقل بـ«المقلق»

Time منذ 32 دقيقة
Views 1303
معلمون يصفون موقف الوزارة من حركة النقل بـ«المقلق»

الرياض (صدى):
وصف معلمون موقف الوزارة من موعد حركة النقل بـ«المقلق» وغير المبرر، خصوصا مع عودة الحياة الطبيعية، لافتين إلى أن ذلك زاد من توجسهم؛ خاصةً أنهم مرتبطون بعقود إيجارات مساكن والتزامات مادية كثيرة، الأمر الذي يستلزم تحديد موعد حاسم لإعلان حركة النقل.

وفي السياق نفسه، ناشدت معلمات بضرورة أن تعلن الوزارة موعد الحركة، لحسم أوضاعهن مع سائقي الحافلات، إذ إنهن على التزام بالحجز المسبق.

وأكد المعلمون، أن إعلان النقل لا يتعارض مع احترازات كورونا، وإن صحّ ما يتردد أن الدراسة ستكون عن بعد فليس في الأمر إشكالية ولا يمنع ذلك من معرفة المعلم أو المعلمة عن مصيره، فالمباشرة في المدارس الجديدة ليس فيها تجمّع وتلتزم بالتباعد والعملية التعليمية لن تتوقف.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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