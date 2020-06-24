نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مستشارة وزير الحج: تحديد المساحة لهذا العام 4 أضعاف المساحة المخصصة في السابق

Time منذ 34 دقيقة
Views 1284
مستشارة وزير الحج: تحديد المساحة لهذا العام 4 أضعاف المساحة المخصصة في السابق

الرياض (صدى):
كشفت مستشارة وزير الحج والعمرة فاتن بنت محمد حسين، أنه تم تحديد المساحة المخصصة هذا العام "4 أضعاف" المساحة المخصصة في السابق وذلك في المساكن أو في مخيمات مشعريي عرفات ومنى .

وأوضحت بأن حضور عدد كبير حتماً سيجعل انتقال العدوى سهلاً للآخرين، ولكن في ظل ‏أعداد محدودة وباتباع إرشادات وزارة الصحة من حيث التباعد الجسدي بما لا‏ يقل عن مترين للشخص أثناء الحركة، تأكيد على حرص المملكة على أداء المسلمين لشعيرة الحج بأمن وسلامة للجميع.

ولفتت إلى أن وزارة الحج والعمرة لديها منصة إلكترونية من أفضل المنصات التقنية، وعلى أعلى مستوى من الربط التقني بين كافة الجهات المعنية بتقديم الخدمات ويستطيع الحجاج بكل سهولة التقديم للحج لهم ولعائلاتهم، وحتى إصدار التصاريح، وكذلك اختيار برامج الخدمات المقدمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

أخر الأخبار

الغامدي يفضل البقاء بناديه والقرني وفوازإتحاديان حتى 2022
الغامدي يفضل البقاء بناديه والقرني وفوازإتحاديان حتى 2022
Time منذ 6 دقائق Views 1131
شركة محركات الطائرات توفر وظائف شاغرة
شركة محركات الطائرات توفر وظائف شاغرة
Time منذ 8 دقائق Views 1152
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
Time منذ 9 دقائق Views 1177
الهلال يحدد بديل «إدواردو»
الهلال يحدد بديل «إدواردو»
Time منذ 11 دقيقة Views 1176
10 مليون قرص من عقار «ديكساميثاسون» تنتجهم شركة آسين خلال شهر
10 مليون قرص من عقار «ديكساميثاسون» تنتجهم شركة آسين خلال شهر
Time منذ 11 دقيقة Views 1179
وثيقة نادرة تكشف دعوات الزواج في المملكة عام 1935 م
وثيقة نادرة تكشف دعوات الزواج في المملكة عام 1935 م
Time منذ 15 دقيقة Views 1206
بالصور.. ترشيح زينب العلوان كأجمل فتاة خليجية
بالصور.. ترشيح زينب العلوان كأجمل فتاة خليجية
Time منذ 17 دقيقة Views 140
سعر النفط يرتفع بنسبة 2.89%
سعر النفط يرتفع بنسبة 2.89%
Time منذ 21 دقيقة Views 1263
محمد رمضان ينشر صورته مع زوجته بعد انتقادات لون بشرة ابنه السمراء
محمد رمضان ينشر صورته مع زوجته بعد انتقادات لون بشرة ابنه السمراء
Time منذ 22 دقيقة Views 1117
القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
Time منذ 24 دقيقة Views 1257