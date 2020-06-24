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الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية

Time منذ 15 دقيقة
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الرياض تتصدر وفيات الأخطاء الطبية

الرياض (صدى):
كشفت إحصائية لوزارة الصحة عن إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية التي أصدرتها الهيئات الصحية الشرعية خلال عام 2019.

وبلغت 660 قراراً ما يعادل 55 قراراً شهرياً، كما أشارت إحصائية وزارة الصحة، إلى أن قرارات الإدانة بلغت 308 قرارات بنسبة 47 %، بينما بلغت قرارات عدم الإدانة 352 قراراً بنسبة 53 %.

وتصدرت الرياض بـ 138 قراراً بنسبة 20.9 % من إجمالي القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية في جميع مناطق المملكة منها 56 قرار إدانة و82 قرارا بعدم الإدانة.

وتلتها جدة بـ93 قراراً بنسبة 14.1 %، بلغت منها قرارات الإدانة 48 قراراً وعدم الإدانة 45 قرارا، ثم الشرقية بـ 90 قرارا بنسبة 13.6 % منها 44 قرار إدانة و46 قرارا بعدم الإدانة.

وحلت عسير رابعاً بـ66 قرارا بنسبة 10 %، منها 27 قرار إدانة و39 قرارا بعدم الإدانة.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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