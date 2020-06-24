دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر

ماجد القزيز (صدى):
تحفظت كل من قطر، وتونس، والصومال، وحكومة الوفاق، على بنود من القرار الذي صدر في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارحية بشأن ليبيا.
وكان قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ، أمس الثلاثاء بشأن ليبيا بناء على طلب من مصر، أكد على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية والالتزام بوحدة وسيادة أراضيها، ورفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية.
وبدا القرار العربي حازما بشكل لا يحتمل الجدل، من قبل المرتزقة، متضمنًا دعوة لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.
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