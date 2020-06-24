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دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر

Time منذ 11 دقيقة
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دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر

ماجد القزيز (صدى):
تحفظت كل من قطر، وتونس، والصومال، وحكومة الوفاق، على بنود من القرار الذي صدر في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارحية بشأن ليبيا.

وكان قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد اجتماعها الطارئ، أمس الثلاثاء بشأن ليبيا بناء على طلب من مصر، أكد على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية والالتزام بوحدة وسيادة أراضيها، ورفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية.

وبدا القرار العربي حازما بشكل لا يحتمل الجدل، من قبل المرتزقة، متضمنًا دعوة لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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