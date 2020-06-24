نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقيبة أمينة أردوغان تثير الجدل بمقارنة سعرها بحقيبة ميركل

Time منذ ساعة
Views 1455
حقيبة أمينة أردوغان تثير الجدل بمقارنة سعرها بحقيبة ميركل

أنقرة (صدى):
تعرضت أمينة أردوغان، قرينة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى انتقادات حادة، بعدما ظهرت حاملة حقيبة يد ثمنها نحو 50 ألف دولار، وهو الحد الأدنى لرواتب 11 شخص تركي في السنة.

ويأتي ظهور أمينة أردوغان تحمل حقيبة هرمس بقيمة 50 ألف دولار في اليابان، بينما يعاني شعبها من الجوع والبطالة، إلى الحد الذي وصل فيه البعض للانتحار بسبب عجزهم عن تسديد احتياجاتهم.

وقارن الأتراك حقيبة أمينة أردوغان بحقيبة مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل التي يبلغ سعرها 200 يورو فقط في حين أن دولتها صاحبة خامس اقوي اقتصاد في العالم وأقوي اقتصاد أوروبي.

ومن اللافت للنظر أن محكمة في إسطنبول أصدرت قرارا بحظر منشورات بعناوين " حقيبة أمينة أردوغان " التي عرف عنها استخدام الزينة الفارهة من حقائب ودبابيس (بروش) تقدر بمئات الآلاف من الليرات.

اقرأ أيضًا:

نشطاء وإعلاميون يعلنون: " مقاطعة تركيا مطلب عربي "

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
Time منذ 12 ثانية Views 1004
دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر
دول تحفظت على قرار الجامعة العربية بشأن ليبيا على رأسهم قطر
Time منذ 11 دقيقة Views 1191
38 صالون حلاقة في مكة المكرمة لم يطبقوا الإجراءات الوقائية
38 صالون حلاقة في مكة المكرمة لم يطبقوا الإجراءات الوقائية
Time منذ 25 دقيقة Views 1244
صورة تاريخية لسور " الكوت " بالهفوف قبل 82 عامًا
صورة تاريخية لسور " الكوت " بالهفوف قبل 82 عامًا
Time منذ 38 دقيقة Views 1311
حقيبة أمينة أردوغان تثير الجدل بمقارنة سعرها بحقيبة ميركل
حقيبة أمينة أردوغان تثير الجدل بمقارنة سعرها بحقيبة ميركل
Time منذ ساعة Views 1455
نجل هشام سليم المتحول جنسيًا: لا أستطيع مساعدة نفسي
نجل هشام سليم المتحول جنسيًا: لا أستطيع مساعدة نفسي
Time منذ ساعة Views 1266
مصر تفتح المساجد لصلاة الجماعة عدا الجمعة
مصر تفتح المساجد لصلاة الجماعة عدا الجمعة
Time منذ ساعة Views 1456
الأولوية في أداء الحج للعاملين في قطاعي الصحة والأمن ممن أصيبوا بالفيروس
الأولوية في أداء الحج للعاملين في قطاعي الصحة والأمن ممن أصيبوا بالفيروس
Time منذ ساعتين Views 1495
ألمانيا: تشريح جثث وفيات كورونا يكشف مفاجآت
ألمانيا: تشريح جثث وفيات كورونا يكشف مفاجآت
Time منذ ساعتين Views 1654
نشطاء وإعلاميون يعلنون: " مقاطعة تركيا مطلب عربي "
نشطاء وإعلاميون يعلنون: " مقاطعة تركيا مطلب عربي "
Time منذ 3 ساعات Views 1606