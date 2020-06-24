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الأولوية في أداء الحج للعاملين في قطاعي الصحة والأمن ممن أصيبوا بالفيروس

Time منذ 47 دقيقة
Views 1354
الأولوية في أداء الحج للعاملين في قطاعي الصحة والأمن ممن أصيبوا بالفيروس

مكة المكرمة (صدى):
صرح وزير الحج محمد صالح بنتن، بأنه سيتم منح العاملين في القطاعين، الصحي والأمني، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا منه، الأولوية في أداء فريضة الحج هذا العام.

وأوضح بنتن أن الأولوية في اختيار السعوديين ممن سيؤدون مناسك الحج هذا العام، ستكون لتلك الفئتين، فيما سيعتمد اختيار الأجانب على معايير أخرى ترتبط بحالتهم الصحية اللائقة.

يذكر أن الحج سيقتصر هذا العام على المتواجدين في المملكة ممن تقل أعمارهم عن 65 عاماً، ولن يُسمح لأي أحد من خارج المملكة بأداء الفريضة.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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