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نشطاء وإعلاميون يعلنون: " مقاطعة تركيا مطلب عربي "

Time منذ 5 دقائق
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نشطاء وإعلاميون يعلنون: " مقاطعة تركيا مطلب عربي "

أنقرة (صدى):
تصدر وسم " مقاطعة تركيا مطلب عربي " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .

وشارك إعلاميون في الوسم، مؤكدين أن الحل للرد على التدخل التركي السافر في ليبيا هو رد عربي رادع.

وفي هذا السياق قال الإعلامي بندر عطيف: " نحتاج لوقفة إسلامية وعربية ضد تركيا وأردوغان، نشاهد اليوم التدخل السافر في ليبيا وسوريا وقطر علاوة على دعم الإرهاب ورموزه واستضافتهم ليكملوا مشروعهم التخريبي في الوطن العربي " .

وشدد عطيف على أن المقاطعة " سلاح " ،مضيفا: " يبقى الرد السياسي والعملي هو الحل الوحيد ".

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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