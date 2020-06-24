نشطاء وإعلاميون يعلنون: " مقاطعة تركيا مطلب عربي "

أنقرة (صدى):
تصدر وسم " مقاطعة تركيا مطلب عربي " قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " .
وشارك إعلاميون في الوسم، مؤكدين أن الحل للرد على التدخل التركي السافر في ليبيا هو رد عربي رادع.
وفي هذا السياق قال الإعلامي بندر عطيف: " نحتاج لوقفة إسلامية وعربية ضد تركيا وأردوغان، نشاهد اليوم التدخل السافر في ليبيا وسوريا وقطر علاوة على دعم الإرهاب ورموزه واستضافتهم ليكملوا مشروعهم التخريبي في الوطن العربي " .
وشدد عطيف على أن المقاطعة " سلاح " ،مضيفا: " يبقى الرد السياسي والعملي هو الحل الوحيد ".
اقرأ أيضًا: