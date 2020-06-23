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الإمارات تبدأ التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا

Time منذ ساعة
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الإمارات تبدأ التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا

أبوظبي (صدى):
أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح محتمل لفيروس كورونا.

جاء ذلك عقب اجتماع بين ممثلين عن الهيئات الصحية في الإمارات والصين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين "تشاينا ناشونال بيوتك غروب" الصينية ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وتنقسم عملية التجارب السريرية في العادة إلى ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولى بصورة أساسية سلامة اللقاح.

في حين تعنى المرحلة الثانية بتقييم توليد المناعة وتبحث في عملية التطعيم لعدد محدود من الأفراد، فيما تشمل المرحلة الثالثة سلامة وفعالية اللقاح وسط شريحة أكبر من الناس.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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