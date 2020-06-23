الإمارات تبدأ التجارب السريرية الثالثة للقاح كورونا

أبوظبي (صدى):
أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات، أمس الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح محتمل لفيروس كورونا.
جاء ذلك عقب اجتماع بين ممثلين عن الهيئات الصحية في الإمارات والصين، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين "تشاينا ناشونال بيوتك غروب" الصينية ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
وتنقسم عملية التجارب السريرية في العادة إلى ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولى بصورة أساسية سلامة اللقاح.
في حين تعنى المرحلة الثانية بتقييم توليد المناعة وتبحث في عملية التطعيم لعدد محدود من الأفراد، فيما تشمل المرحلة الثالثة سلامة وفعالية اللقاح وسط شريحة أكبر من الناس.