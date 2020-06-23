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بالفيديو .. خطوات إصدار إثبات حصر ورثة إلكترونيًا

Time منذ 3 ساعات
Views 1585
بالفيديو .. خطوات إصدار إثبات حصر ورثة إلكترونيًا

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة العدل كيفية الاستفادة من خدمة "حصر ورثة" التي تمكن الورثة من إصدار إثبات حصر ورثة في عملية إلكترونية بالكامل من خال رفع الطلب وحتى صدور الصك عبر بوابة ناجز دون الحاجة إلى زيارة المحكمة.

وبينت الوزارة خطوات إصدار حصر ورثة، وهي كالتالي :

1- الدخول على بوابة ناجز : أضغط هنا Najiz.sa

2-تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد

3-من الخدمات الإلكترونية نختار "الإنهاءات"

ثم اختيار طلبات الإنهاءات

4-تقديم طلب جديد، ومن قائمة الورثة والقصر نختار "حصر ورثة"

5-اختيار الدخول للخدمة، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم إدخال بيانات الشهود والمعدلين ثم تقديم الطلب

6 - بعد تقديم الطلب، ستصل رسالة للمستفيدين برابط الجلسة عبر الاتصال المرئي وإصدار حصر ورثة من خلال خدمة التقاضي الإلكتروني

 

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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