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تعيين ممثلين لـ 3 وزارات وصندوق الاستثمارات العامة كأعضاء في «الخطوط السعودية»

Time منذ 4 ساعات
Views 1529
تعيين ممثلين لـ 3 وزارات وصندوق الاستثمارات العامة كأعضاء في «الخطوط السعودية»

الرياض (صدى):
أصدر مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء، قرارًا بأن يكون هناك ممثلين من 3 وزارة وصندوق الاستثمارات العامة كأعضائ في مجلس إدارة الخطوط السعودية.

وجاء نص القرار كالتالي:"يكون ممثلو وزارة الثقافة، ووزارة المالية، ووزارة السياحة، وصندوق الاستثمارات العامة، أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتعيين إبراهيم بن عبدالرحمن بن إبراهيم العمر، ورعد بن عصمت بن عبدالصمد السعدي، وعبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي، وفارس بن صلاح بن إبراهيم الحجيلان، ومازن بن عبدالرزاق بن سليمان الرميح، أعضاء ممثلين عن القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية".

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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