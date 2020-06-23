امرأة تتهم لاعب ليفربول بالاعتداء الجنسي: «لمس جسدي وعرض المال علي»

وكالات (صدى):
تقدمت امرأة تحمل الجنسية البريطانية ببلاغ ضد لاعب ليفربول الغيني نابي كيتا، بتهمة الاعتداء الجنسي عليها في يناير الماضي.
وأكدت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل اللاعب الغيني في 18 يناير الماضي، قائلة : "حدث هذا الأمر خلال سهرة مشتركة دعتني إليها صديقتي، حيث انتهى الحفل وادعى كيتا أنه طلب سيارة أجرة لنقلي، ولكنه كذب".
وأضافت:"بدأ بالتحرش بي ولمس أجزاء من جسدي، ولكنني رفضت ونهرته.. ثم عرض علي المال عندما بدأت بالمقاومة".
واستكملت :"طلبت من نابي الذهاب إلى الحمام، وقمت بإرسال رسالة نصية إلى أمي، ثم اتصلت بها وطلبت منها البقاء على الهاتف حتى وصلت سيارة الأجرة".
وتابعت:"لقد كان غاضبًا جدًا عندما أدرك أنني أتحدث عبر الهاتف، وأخبرني أن أنتظر في الخارج".
يذكر أن نابي كيتا، البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى صفوف فريق ليفربول في العام 2018، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.