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امرأة تتهم لاعب ليفربول بالاعتداء الجنسي: «لمس جسدي وعرض المال علي»

Time منذ 4 ساعات
Views 1701
امرأة تتهم لاعب ليفربول بالاعتداء الجنسي: «لمس جسدي وعرض المال علي»

وكالات (صدى):
تقدمت امرأة تحمل الجنسية البريطانية ببلاغ ضد لاعب ليفربول الغيني نابي كيتا، بتهمة الاعتداء الجنسي عليها في يناير الماضي.

وأكدت أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل اللاعب الغيني في 18 يناير الماضي، قائلة : "حدث هذا الأمر خلال سهرة مشتركة دعتني إليها صديقتي، حيث انتهى الحفل وادعى كيتا أنه طلب سيارة أجرة لنقلي، ولكنه كذب".

وأضافت:"بدأ بالتحرش بي ولمس أجزاء من جسدي، ولكنني رفضت ونهرته.. ثم عرض علي المال عندما بدأت بالمقاومة".

واستكملت :"طلبت من نابي الذهاب إلى الحمام، وقمت بإرسال رسالة نصية إلى أمي، ثم اتصلت بها وطلبت منها البقاء على الهاتف حتى وصلت سيارة الأجرة".

وتابعت:"لقد كان غاضبًا جدًا عندما أدرك أنني أتحدث عبر الهاتف، وأخبرني أن أنتظر في الخارج".

يذكر أن نابي كيتا، البالغ من العمر 25 عامًا، انضم إلى صفوف فريق ليفربول في العام 2018، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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