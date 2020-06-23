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«الموارد البشرية» تستجيب لحارس أمن اشتكى من تأخر صرف رواتبه

Time منذ 4 ساعات
Views 1575
«الموارد البشرية» تستجيب لحارس أمن اشتكى من تأخر صرف رواتبه

عادل الحربي (صدى):
تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تظلُّم حارس أمن في إحدى المنشآت.

وكان حارس في إحدى شركات الحراسات الأمنية قد اشتكى في مقطع فيديو من تأخر صرف رواتبه، وأن لديه التزامات وأقساط يجب أن يدفعها.

وذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم الوقوف على الحالة من قِبل مفتيشي الوزارة، وضبط مخالفات العمل التى ظهرت لهم، وأخذ التعهدات على المنشأة في تسليم رواتب العاملين كاملة وفي وقتها، مؤكدة أنه جاري متابعة ذلك.

وناشدت الوزارة بالإبلاغ عن أى مخالفة في سوق العمل عبر تطبيق “معًا للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال على الرقم 19911.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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