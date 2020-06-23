اتحاد التايكوندو السعودي يقرر إلغاء بطولات الموسم الحالي ويحدد إنطلاقة الموسم الجديد

محمد السعران (صدى):
وافق رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري على ما ورد في اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد (عن بُعد) مساء السبت الماضي برئاسة رئيس اللجنة الفنية للتايكوندو ثامر السعران وبحضور أعضاء اللجنة الفنية فايز السلولي وخالد بازرعه ووليد اليامي وأمين الوحيد وذلك لمناقشة بطولات الموسم الرياضي الحالي في ظل جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث تم اتخاذ الآتي:
أولاً: إلغاء ما تبقى من بطولات الموسم الحالي (٢٠١٩-٢٠٢٠م).
ثانياً: ينطلق الموسم الرياضي القادم (٢٠٢٠-٢٠٢١م) اعتباراً من شهر يناير ٢٠٢١م.
ثالثاً: تتولى اللجنة الفنية متابعة كافة المستجدات المتعلقة بالإجراءات الوقائية وتحديثات بروتوكلات النشاط الرياضي ومدى ملائمتها لإقامة المنافسات قبل أو بعد الفترة المذكورة في البند (ثانياً) أعلاه.