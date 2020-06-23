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مطار الملك عبدالعزيز يعلن إغلاق الصالة الجنوبية

Time منذ 5 ساعات
Views 1450
مطار الملك عبدالعزيز يعلن إغلاق الصالة الجنوبية

جدة (صدى):
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق الصالة الجنوبية .

وأضاف، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم نقل كافة العمليات التشغيلية إلى الصالة رقم 1.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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