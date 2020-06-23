تناقض في علاقة حاكم المطيري بداعش

خالد الظفيري (صدى):
يبدو أن المرتزق الكويتي حاكم المطيري، احتار في تنظيم داعش الإرهابي، فتارة يعتبره جماعة إرهابية، وتارة أخرى يعتبره من المجاهدين.
ففي أحد تغريدات المطيري ذكر أن داعش تستحل دماء المصلين المسالمين في المساجد، ثم عاد بعد ذلك وأكد أن داعش "ستحرر" بغداد وفقًا لوصفه، ثم ستُرفع راياتها في جميع دول الخليج، متطاولًا على حكام الدول الخليجية.
ومؤخرًا تم تسريب تسجيلا لحاكم المطيري مع القذافي أثناء تآمرهم على الدول العربية، لبث الفوضى والشغب بها.
أما داعش فقد تم القضاء عليه منذ فترة، إلا أن يحاول العودة مرة أخرى في العراق، إذ تحارب القوات العراقية التنظيم في عدة مناطق بها.