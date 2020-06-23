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تناقض في علاقة حاكم المطيري بداعش

Time منذ 4 ساعات
Views 1580
تناقض في علاقة حاكم المطيري بداعش

خالد الظفيري (صدى):
يبدو أن المرتزق الكويتي حاكم المطيري، احتار في تنظيم داعش الإرهابي، فتارة يعتبره جماعة إرهابية، وتارة أخرى يعتبره من المجاهدين.

ففي أحد تغريدات المطيري ذكر أن داعش تستحل دماء المصلين المسالمين في المساجد، ثم عاد بعد ذلك وأكد أن داعش "ستحرر" بغداد وفقًا لوصفه، ثم ستُرفع راياتها في جميع دول الخليج، متطاولًا على حكام الدول الخليجية.

ومؤخرًا تم تسريب تسجيلا لحاكم المطيري مع القذافي أثناء تآمرهم على الدول العربية، لبث الفوضى والشغب بها.

أما داعش فقد تم القضاء عليه منذ فترة، إلا أن يحاول العودة مرة أخرى في العراق، إذ تحارب القوات العراقية التنظيم في عدة مناطق بها.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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