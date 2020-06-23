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شاهد..العثور على 24 قطعة أثرية بمكة

Time منذ 6 ساعات
Views 1501
شاهد..العثور على 24 قطعة أثرية بمكة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة، تم العثور عليها أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي، أن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وجرى تسليم هذه الشواهد لهم باعتبارهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً بأن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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