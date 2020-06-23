ضبط مجموعة تبيع الأطفال عبر الأنترنت بسبب الفقر في إيران

طهران (صدى):
شهدت إيران واقعة مروعة؛ حيث أقدمت مجموعة على ببيع الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة في ظل تفشي الفقر في إيران وانهيار العملة.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن شرطة الجرائم الإلكترونية تعرفت على هوية شخص نشر إعلاناً لبيع العديد من الأطفال في الفضاء الإلكتروني، وجرى اعتقاله قبل بضع ساعات.
وأوضحت الشرطة أنه تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص واعتقال الذين باعوا ثلاثة أطفال في الفضاء الإلكتروني.
وباعت المجموعة رضيعين باعهما هؤلاء الأشخاص بقيمة تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون ريال إيراني.