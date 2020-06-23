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ضبط مجموعة تبيع الأطفال عبر الأنترنت بسبب الفقر في إيران

Time منذ 4 ساعات
Views 1522
ضبط مجموعة تبيع الأطفال عبر الأنترنت بسبب الفقر في إيران

طهران (صدى):
شهدت إيران واقعة مروعة؛ حيث أقدمت مجموعة على ببيع الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة في ظل تفشي الفقر في إيران وانهيار العملة.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن شرطة الجرائم الإلكترونية تعرفت على هوية شخص نشر إعلاناً لبيع العديد من الأطفال في الفضاء الإلكتروني، وجرى اعتقاله قبل بضع ساعات.

وأوضحت الشرطة أنه تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص واعتقال الذين باعوا ثلاثة أطفال في الفضاء الإلكتروني.

وباعت المجموعة رضيعين باعهما هؤلاء الأشخاص بقيمة تتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون ريال إيراني.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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