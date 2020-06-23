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بالفيديو.. حمد بن جاسم والقذافي " عندما انقلب الخبث على الخبائث "

Time منذ 5 ساعات
Views 1544
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بالفيديو.. حمد بن جاسم والقذافي " عندما انقلب الخبث على الخبائث "

ماجد القزيز (صدى):
يومًا بعد يوم تنكشف مخططات حمد بن جاسم سكرتير الفوضى في الوطن العربي، من خلال تسريبات خيمة القذافي التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وسلّط تقرير إخباري الضوء على الخبثُ الذي انقلب على الخبائث، إذ قام معمر القذافي بتسجيل كل شيء مع الخونة الذين لم يأمن منهم، وثبت بالفعل غدرهم بمرور الأيام.

وكانت خيمة القذافي، شاهدة على التآمر والفوضى من قبل العرب والمسلمين ضد العرب والمسلمين أيضًا، إذ حدث ذلك في بعض الدول وفشلت في دول عربية أخرى.

ونشر تسجيل قديم للقذافي ينفعل على حكام قطر، قائلًا: " هذه هي الإخوة اللي بيني وبينكم؟ " ، فلم يُفهم لماذا يعاتبهم بهذه الطريقة إلا بعد مرور 10 سنوات عليه، في إشارة إلى التسجيلات المسرّبة.

وبمرور تلك السنوات، بقيت المملكة شامخة تتقدّم في كل المجالات بل وتقود العالم العربي بكل جهدها نحو الاستقرار، بينما هلك كل من تآمر عليها.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه

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