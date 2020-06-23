رابطة فرق الأحياء لكرة القدم تحدد موعد عودة تمارين الفرق

نواف السالم (صدى):
أعلنت رابطة فرق الأحياء لكرة القدم السماح عودة التمارين لجميع الفرق بالروابط الفرعية ابتداءً من الخميس القادم.
وشمل قراراها استمرار تعليق الحضور الجماهيري، مشددة على ضرورة الالتزام بالدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي المتعلق بها.
وشدد الدليل الإرشادي على توفير المعقمات والمطهرات، وتطهير الأسطح، وفحص أى حالة يشتبه بإصاباتها، ومراقبة درجات حرارة اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية.
كما شمل الدليل الإرشادي نشر ملصقات توعية، ووضع ملصقات التباعد الاجتماعي، وتحديد الفئات التى يمنع حضورها مثل كبار السن.