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إجراءات "أوبر" لحماية السائقين والركاب من كورونا

Time منذ 57 دقيقة
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إجراءات "أوبر" لحماية السائقين والركاب من كورونا

علي القحطاني (صدى):
حددت شركة أوبر مجموعة من الإجراءات التى تستهدف حماية السائقين والركاب من فيروس كورونا الجديد.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الشركة إلزام السائق بارتداء الكمامات، وتوفير معقمات للركاب، على أن توفر الشركة تعويض مالي للسائق الذى يصاب بكورونا أو يدخل في فترة العزل لمدة 14 يوما.

وتضمنت توجيهات الشركة ضرورة أن يرتدي الركاب كمامات، وأن يكون جلوس الركاب في المقاعد الخلفية، على أن يتاح للراكب إمكانية إلغاء الرحلة بدون أى غرامات أو رسوم إضافية في حال كان السائق لا يرتدي كمامات أو لا يلتزم بالاجراءات الاحترازية.

كما أتاحت الشركة للعملاء إمكانية الإبلاغ عن أى مخالفات تتعلق بالاجراءات الاحترازية من خلال نظام التعليقات والتقييم الجديد الخاص بالصحة والنظافة الذى أطلقته.

كما وفرت الشركة برامج ومواد تثقيفية من أجل توعية السائقين والركاب حول السلوكيات الصحية الواجب مراعتها خلال الفترة الحالية للوقاية من الفيروس.

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