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"النمر" يتجاوز كورونا

Time منذ 3 ساعات
Views 1538
"النمر" يتجاوز كورونا

ماجد محمد (صدى):
أعلن نائب رئيس الهلال السابق عبدالرحمن النمر، اليوم الثلاثاء، عن انتصاره على فيروس كورونا الجديد.

وكان كشف "النمر" الأسبوع الماضي عن إصابته بفيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه
عدو الخونة
عونان موفق
عدو الخونة
خليك في الشبك

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