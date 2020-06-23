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"النمر" يتجاوز كورونا
منذ 3 ساعات
1538
ماجد محمد (صدى):
أعلن نائب رئيس الهلال السابق عبدالرحمن النمر، اليوم الثلاثاء، عن انتصاره على فيروس كورونا الجديد.
وكان كشف "النمر" الأسبوع الماضي عن إصابته بفيروس كورونا.
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أحدث التعليقات
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟
abdul
نعم يا ابا القرقاش.. ولهذا نزعتم ابو موس وابوعيس والطرمبا الكبري والصغري من العجم واعدتوها الي حظيرة العرب. هههه
عدو الخونة
عونان موفق
عدو الخونة
خليك في الشبك
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