فناربخشة التركي يُهدد النصر

نواف السالم (صدى):
خاطبت إدارة نادي فناربخشة التركي، نظيرتها في نادي النصر، بضرورة سداد مستحقات النادي التركي من صفقة بيع البرازيلي جوليانو للنصر.
وهدّدت إدارة النادي التركي، باللجوء للفيفا حال التأخر أكثر من الحالي في السداد، مؤكدة أنها لم تتسلم مستحاقتها النهائية من بيع اللاعب للنادي الذي كان في صيف 2018.
وكشفت تقارير تركية، أن الدفعة النهائية للنادي التركي تبلغ نحو 6.2 مليون يورو، حيث تم بيع اللاعب بـ 10.5 ملايين يورو.
وكانت تقارير برازيلية، قد أكدت أن جوليانو يعتزم تقديم شكوى لدى الاتحاد الدولي فيفا بسبب عدم تسلمه لرواتبه منذ خمسة أشهر.