السودان تحبط تهريب كميات من الأسلحة والذخيرة التركية إلى إثيوبيا

الخرطوم (صدى):
كشفت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مُهربة إلى إثيوبيا.
وأكدت السودان، أن الأسلحة المهربة شملت 25 بندقية كلاشنكوف و80 مسدسا تركيا وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف، وتم القبض على ستة متهمين.
وأوضحت أن المضبوطات دليل على تعاون المهربين مع الأعداء الذين يعملون على إثارة المشاكل على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.
وبيّنت وكالة السودان للأنباء، أن الترتيبات تجري لتنفيذ حملات جمع السلاح غير المقنن قسريا بالولاية.
وتواصل تركيا، أعمال التخريب في الوطن العربي بدءًا من سوريا وصولًا إلى ليبيا والسودان ومصر.