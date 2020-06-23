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طريقة بسيطة تُعيد لفوانيس السيارة لمعانها

Time منذ 3 أيام
Views 1910
طريقة بسيطة تُعيد لفوانيس السيارة لمعانها

علي القحطاني (صدى):
تتأثر شكل فوانيس السيارات بعد مرور فترة من الوقت بالأتربة وتتعرض للخدوش، ويقوم بعض السائقين بتنظيفها بشكل تقليدى لكنها لا تحقق النتيجة المرغوب فيها.

ولكي يستعيد صاجب السيارة لامعان الفوانيس، ينصح بتنظيفها باستخدام ملمع الزجاج لزوال أى بقع بها، ثم مسحها بالمنشفة، ثم إضافة معجون أسنان على الفوانيس ثم فركها جيدًا بفرشة أسنان، وبعدها رش ملمع الزجاج مرة أخرى، وفركه مع معجون الأسنان، على أن يتم تكرر هذه العملية لعدة مرات.

أما الخطوة التالية فنقوم فيها بتمرير ورقة صنفرة ناعمة بصورة دائرية لإزالة الخدوش الموجودة بالفوانيس، وتستمر هذه العملية لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم تنشيفها بمنشفة السيارة، وستحصل حينها على فوانيس تبدو كالجديدة.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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