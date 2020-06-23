طريقة بسيطة تُعيد لفوانيس السيارة لمعانها

علي القحطاني (صدى):
تتأثر شكل فوانيس السيارات بعد مرور فترة من الوقت بالأتربة وتتعرض للخدوش، ويقوم بعض السائقين بتنظيفها بشكل تقليدى لكنها لا تحقق النتيجة المرغوب فيها.
ولكي يستعيد صاجب السيارة لامعان الفوانيس، ينصح بتنظيفها باستخدام ملمع الزجاج لزوال أى بقع بها، ثم مسحها بالمنشفة، ثم إضافة معجون أسنان على الفوانيس ثم فركها جيدًا بفرشة أسنان، وبعدها رش ملمع الزجاج مرة أخرى، وفركه مع معجون الأسنان، على أن يتم تكرر هذه العملية لعدة مرات.
أما الخطوة التالية فنقوم فيها بتمرير ورقة صنفرة ناعمة بصورة دائرية لإزالة الخدوش الموجودة بالفوانيس، وتستمر هذه العملية لمدة 20 دقيقة تقريبًا، ثم تنشيفها بمنشفة السيارة، وستحصل حينها على فوانيس تبدو كالجديدة.