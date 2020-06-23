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فؤاد أنور: "تمنيت إلغاء الدوري"
منذ 9 دقائق
1171
نواف السالم (صدى):
كشف لاعب فريق الشباب والنصر والمنتخب السابق، فؤاد أنور أنه كان يتمنى إلغاء الدوري هذا الموسم بعد أزمة كورونا.
وقال إن رغبته كانت بسبب أن هناك عدد من اللاعبين والمدربين الأجانب فيي بلدانهم حتى الأن.
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