مارادونا ينزع سرواله أثناء الرقص مع امرأة

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو مسرب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وهو يرقص مع امرأة، وفي لقطة "خادشة للحياء" أدار ظهره للكاميرا وقام بخلع سرواله.
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر مارادونا في موقف محرج لا يحسد عليه.
والجدير بالذكر أن دييغو مارادونا قاد منتخب الأرجنتين إلى الفوز بلقب بطل كأس العالم 1986 في المكسيك، ومن ثم أشرف على تدريبه بعد الاعتزال خلال الفترة ما بين عامي (2008 - 2010)، إضافة إلى توليه مهمة تدريب عدد من الأندية آخرها فريق خيمناسيا لا بلاتا الأرجنتيني.