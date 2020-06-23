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بالفيديو .. عضو بهيئة كبار العلماء: الخروج من البيت بغير حاجة فيه ضرر على الجميع

Time منذ ساعة
Views 1296
بالفيديو .. عضو بهيئة كبار العلماء: الخروج من البيت بغير حاجة فيه ضرر على الجميع

الرياض (صدى):
نصح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، بتجنب الخروج من البيت في الحالات الغير ضرورية.

وشدد، خلال استضافته في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية، على البقاء في البيوت حتى ترتفع جائحة كورونا.

وأكد أن الخروج بغير حاجة فيه ضرر على الجميع، حيث يمكن للفرد أن يخالط شخص قد أصيب بهذا المرض وربما يكون الفرد نفسه مصاب بالمرض ويعدي غيره.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي عند الخروج، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامات وغيرها من التعليمات الهادفة للحفاظ على سلامة الجميع.

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