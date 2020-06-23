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تفاصيل اختفاء أحد منسوبي حرس الحدود بعد مكالمة "الحقني بموت عطش"

Time منذ 9 دقائق
Views 1176
تفاصيل اختفاء أحد منسوبي حرس الحدود بعد مكالمة "الحقني بموت عطش"

الرياض (صدى):
تواصل الفرق التطوية والجهات المختصة، البحث عن مفقود عشريني اختفى منذ 4 أيام في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.

وأوضحت أسرة المفقود، أنهم فقدوا الاتصال به عصر السبت الماضي، إذ قال لشقيقه " الحقني بموت عطش"، وذكر أنه أمام جبل أو على جبل، فلم يكن الصوت واضحًا .

وأشارت إلى أنه تم إبلاغ مركز الشرطة، والعثور على مركبته في نفس الليلة عالقة في طريق ترابي بـ”كروان”، ووُجد المفتاح في داخلها دون أي دلالات أخرى.

وأكدت الأسرة أن المفقود الثانية والعشرين من عمره، ويعمل في قطاع حرس الحدود بمحافظة الليث.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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