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الفرق بين مزيلات ومضادات التعرق

Time منذ 15 ساعة
Views 1329
الفرق بين مزيلات ومضادات التعرق

متابعة- أميرة خالد (صدى):
لا تعرف الكثيرات الفرق بين مزيل العرق ومضاد التعرق، فكلا منهما يعمل بطريقة مختلفة.

وأول اختلاف هو أن مزيل العرق من مستحضرات التجميل، فهو منتج مخصص للتنظيف أو التجميل، بينما تعدّ مضادات التعرق دواء، كونها منتجا مخصصا لمنع التعرق يؤثر على وظيفة الجسم.

وتعمل مزيلات العرق على إزالة رائحة الإبط وليس التخلص من العرق، وعادة يكون أساسها من الكحول. عند استعمالها، تحول بشرتك إلى حمضية؛ ما يجعلها أقل جاذبية للبكتيريا، كما تحتوي مزيلات الروائح أيضا على عطور لإخفاء الرائحة.

ولكن مضادات التعرق تحتوي المكونات التي تعمل على سد مسام العرق في بشرتك مؤقتا؛ ما يقلل من كمية العرق الذي يخرج من البشرة.

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أحدث التعليقات

abdul
ليس شرطا ان تتفق جميع الدول، كما ان الدولة المعنية وهي ليبيا صوّتت ضد القرار، او تحفّظت علي بعض اهم بنوده. والذي يريد ان لا يتدخّل في شؤونه لا يتدخّل في شؤون غيره إلا بموافقة الطرف الثاني. فأفضل شيئ لمصر ان تغلق حدودها الغربي مع ليبيا وتتفرّغ في حل مشكلة سد النهضة مع اثيوبيا ومع السودان في مفاوضات ثلاثية دون توريط دول اخري في نزاعها مع الأحباش.
عدو الخونة
الى حيث القى السيفون
عدو الخونة
الترك فعلا في طريقهم الى قدرهم بعدما وصلوا ذروة طغيانهم
مرني عند الغروب
وظائف شاغرة للرجال لجميع المؤهلات في 9 مدن "بالممكلة" بالمملكة وليس الممكلة
abdul
هذه وظيفته ام يعمل لله في الله من وقته وماله ؟

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