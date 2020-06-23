الفرق بين مزيلات ومضادات التعرق

متابعة- أميرة خالد (صدى):
لا تعرف الكثيرات الفرق بين مزيل العرق ومضاد التعرق، فكلا منهما يعمل بطريقة مختلفة.
وأول اختلاف هو أن مزيل العرق من مستحضرات التجميل، فهو منتج مخصص للتنظيف أو التجميل، بينما تعدّ مضادات التعرق دواء، كونها منتجا مخصصا لمنع التعرق يؤثر على وظيفة الجسم.
وتعمل مزيلات العرق على إزالة رائحة الإبط وليس التخلص من العرق، وعادة يكون أساسها من الكحول. عند استعمالها، تحول بشرتك إلى حمضية؛ ما يجعلها أقل جاذبية للبكتيريا، كما تحتوي مزيلات الروائح أيضا على عطور لإخفاء الرائحة.
ولكن مضادات التعرق تحتوي المكونات التي تعمل على سد مسام العرق في بشرتك مؤقتا؛ ما يقلل من كمية العرق الذي يخرج من البشرة.