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3 سيارات خيالية للأثرياء فقط

Time منذ 3 أيام
Views 1811
3 سيارات خيالية للأثرياء فقط

أميرة خالد (صدى):
تتنافس شركات السيارات، في تنفيذ المزيد من الرفاعية والاسترخاء داخل السيارة؛ فهناك سيارات خيالية لا يمتلكها سوى الأثرياء.

وتشمل تلك السيارات: سايبر تراك وهي سيارة كهربائية تتميز بتصميم خارجي غريب، وقد صُنع هيكلها الخارجي من خليط معدني فولاذي مقاوم للصدأ والتدمير، وهو ذات المعدن المستخدم في صواريخ "سبيس إكس" التي تصنعها تسلا، وفقًا لما ذكره موسك.

كما تضمنت السيارات: هيونداي إليفيت وهذا السيارة تتميز بأنه يمكن تسلقها الأماكن الرئيسية بارتفاع متر ونصف، فهي مزودة بتقنية السيقان الآلية وسيرها على الأسطح الواعرة وغير المنتظمة.

وكذلك سيارة فيجن مرسيدس مايباخ وهي تصنف كسيارة رياضية وليموزين لأن شكلها من الداخل به العديد من الرفاهية، بالإضافة إلى أن محركها يحتوي على 738 حصان يسمح بسرعات 250 كيلو متر في الساعة .

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يخليــهم لِبَعـــض .
. راعــي الـددســـن .
طـريقه جــيده جــداً جــداً .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
كـلام ســــــليم .👍👍.
. راعــي الـددســـن .
مجرمـين فـي بدايـة حيـاتــهم .
. راعــي الـددســـن .
شـوربة العــدس لــــذيذه .😋.

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