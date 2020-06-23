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جامعة أم القرى توضح آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي

Time منذ ساعة
Views 1357
جامعة أم القرى توضح آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي

مكة المكرمة (صدى):
نوهت عمادة القبول والتسجيل في جامعة أم القرى، أن آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي الخميس 11 / 11 / 1441هـ، عبر بوابة الطالب الأكاديمية.

ونشرت الجامعة، التقويم الزمني للفصل الدراسي الصيفي 1441هـ كالآتي:

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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