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حقيقة الرابط المتداول بشأن الحصول على منحة أرض من أمانة الأحساء

Time منذ 13 دقيقة
Views 1193
حقيقة الرابط المتداول بشأن الحصول على منحة أرض من أمانة الأحساء

الأحساء (صدى):
كشفت أمانة الأحساء، حقيقة ما تم تداوله بشأن رابط للتسجيل للحصول على منحة أرض من الأمانة.

وأكدت الأمانة أن ما يتم تداوله غير صحيح، ولم يصدر عن الأمانة أي شيء رسمي يتعلق بخصوصه.

وأوضحت أن منح الأراض البلدية أصبحت من غير اختصاص الأمانة، في حيث أن الرابط المتداول عبارة عن تسجيل للخدمات التي تقدمها الأمانة عبر بوابتها الإلكترونية فقط.

وأضاف: وأما ما قامت به الأمانة مؤخرًا من قرعة لمنع الأراضي في منح للأوامر السامية.

وأهابت الأمانة، بضرورة تجنب نشر الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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