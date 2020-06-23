أشعة الشمس تقتل كورونا خلال 30 دقيقة

واشنطن (صدى):
حسم الخبراء الجدل بشأن تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا، بأنها تتسبب في إنحلاله خلال 30 دقيقة.
وقال الخبراء أن الموجة الحارة الحارقة هذا الأسبوع يمكن أن تساعد في خفض معدلات انتقال الفيروس التاجي لأن أشعة الشمس القوية يمكن أن تقتل الفيروس في 30 دقيقة.
وعلى الرغم من أن التجمعات ارتبطت بارتفاع معدل انتقال العدوى، إلا أن الدراسة التي أجراها علماء الفيروسات المتقاعدون من الجيش الأمريكي وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أظهرت أن أشعة الشمس تقتل الفيروس بسرعة في الهواء الطلق، ما يعني أن الناس من المحتمل أن يكونوا أكثر أمانا في الخارج.