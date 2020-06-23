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مصر تقرر رفع حظر التجول وعودة الصلاة في المساجد

Time منذ 18 دقيقة
Views 1233
مصر تقرر رفع حظر التجول وعودة الصلاة في المساجد

القاهرة (صدى):
أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إلغاء حظر التجول وفتح المساجد مجددًا، اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وتمثلت القرارات في الآتي: إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع منع الشيشة، غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، غلق المطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً .

كما تضمنت القرارات: "استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات بطاقة 25%، إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية " .

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أحدث التعليقات

زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوا بهذا المرض وان يشفي كل مريض
زائر
اسال الله لك الشفاء وجميع من اصيبوابهذا المرض وان يشفي كل مريض
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه
ربيعان
انتم تحسبون كل الشعب معهم جوالات حديثه انا جوالي ايفون 6 ولا استطيع تحميله لانه يطلب اخر تحديث للايفون والخاص بالاجهزه الحديثه

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