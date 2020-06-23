مصر تقرر رفع حظر التجول وعودة الصلاة في المساجد

القاهرة (صدى):
أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إلغاء حظر التجول وفتح المساجد مجددًا، اعتبارًا من يوم السبت المقبل.
وتمثلت القرارات في الآتي: إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع منع الشيشة، غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، غلق المطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً .
كما تضمنت القرارات: "استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، عودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات بطاقة 25%، إلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية " .